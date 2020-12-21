Le Figaro: в ЦАР прибыли сотни военных из России

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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, военные, техника, защитная маска, военнослужащие, репетиция парада, маска на лицо
В ЦАР переброшены сотни российских военных и тяжелое вооружение Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Центральноафриканскую республику, где разгорелся конфликт между властями и оппозицией, прибыли сотни российских военнослужащих. В рамках двустороннего соглашения о военной помощи из России также доставлено тяжелое вооружение.

«В страну переброшены сотни российских военнослужащих регулярных войск, а также тяжелое вооружение», — цитирует французская газета Le Figaro представителя правительства ЦАР Анжа Максима Казаги. По его словам, военную помощь стране оказала также Руанда.

Ранее стало известно об эскалации военного конфликта в ЦАР между президентской и антиправительственной коалициями. Оппозиция ставит своей задачей помешать действующему главе государства Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок на президентских выборах 27 декабря этого года. Для этих целей в настоящее время отряды повстанцев пытаются перекрыть основные пути снабжения столицы ЦАР Банги.

21 декабря СМИ Центральноафриканской республики написали о том, что объединенные силы повстанцев страны «разгромили» отряд наемников российской ЧВК «Вагнер». По информации африканских журналистов, которую приводит «Национальная служба новостей», столкновение между повстанцами и наемниками произошло недалеко от города Мбаики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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