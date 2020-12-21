В президиум Госсовета вошли уральские губернаторы

Сразу несколько губернаторов из УрФО вошли в президиум Госсовета России. Распоряжение об этом подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый состав президиума Государственного Совета Российской Федерации. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.
В президиум вошли: губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, а также глава Оренбургской области и бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.
Также Текслер стал членом комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. В эту же комиссию вошел экс-глава Пермского края Максим Решетников. Кроме того, челябинский губернатор вошел и в комиссию по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти.
Государственный Совет возглавил Владимир Путин. Также 21 декабря правительство распорядилось учредить центр, который будет разрабатывать перспективное вооружение, уточняет агентство Nation News.
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