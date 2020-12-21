В президиум Госсовета вошли уральские губернаторы

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Текслер на объектах. Магнитогорск, текслер алексей, медицинская маска
Глава Челябинской области Алексей Текслер получил сразу три назначения Фото: Илья Московец © URA.RU

Сразу несколько губернаторов из УрФО вошли в президиум Госсовета России. Распоряжение об этом подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый состав президиума Государственного Совета Российской Федерации. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

В президиум вошли: губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, а также глава Оренбургской области и бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

Также Текслер стал членом комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. В эту же комиссию вошел экс-глава Пермского края Максим Решетников. Кроме того, челябинский губернатор вошел и в комиссию по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти.

Государственный Совет возглавил Владимир Путин. Также 21 декабря правительство распорядилось учредить центр, который будет разрабатывать перспективное вооружение, уточняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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