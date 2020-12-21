Путин возглавил Госсовет

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин утвердил состав Госсовета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин возглавил Госсовет. Указ за подписью главы государства опубликован сегодня на сайте Кремля. Этим же указом утвержден состав Госсовета.

«В соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 8 декабря 2020 г. „О Государственном совете Российской Федерации“ утвердить прилагаемый состав Государственного Совета Российской Федерации», — говорится в указе. Согласно документу, председателем обновленного совета выступил сам глава государства.

В новый Госсовет вошли представители обеих палат парламента, губернаторы всех регионов и полпреды президента. Из уральских элит в состав вошли глава Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Алексей Текслер, глава Тюменской области Александр Моор, глава ХМАО Наталья Комарова, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Курганской области Вадим Шумков и глава Пермского края Дмитрий Махонин. Кроме того, в Госсовет включен полпред президента в УрФО Владимир Якушев и глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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