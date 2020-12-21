Чиновники раскрыли данные о долгах курганских муниципалитетов

В Курганской области вырос муниципальный долг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Объем муниципального долга в Курганской области с начала года вырос почти на полмиллиарда рублей — до 1,9 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном на сайте регионального финуправления.

«Долговые обязательства (муниципальный долг) муниципальных образований Курганской области по состоянию на 1 декабря 2020 года составляют 1 904 400 тысяч рублей», — говорится в отчете. На начало года объем муниципального долга в регионе оценивался в 1,419 млрд рублей. Объем государственного долга Курганской области при этом не изменился — он превышает 16,5 млрд рублей.

Администрация Кургана с января по сентябрь взяла кредиты на общую сумму 611,5 млн рублей, сообщало ранее URA.RU. 21 декабря администрация Кургана объявила аукцион по открытию кредитной линии на 324,9 млн рублей сроком на три года для финансирования дефицита бюджета и погашения долгов мэрии. В ноябре городские власти проводили еще один аукцион, по результатам которого «Совкомбанк» открыл им кредитную линию на 335 млн рублей.

С начала года мэрия выплатила кредитным организациям 186 млн рублей (по состоянию на начало ноября), к концу года планировалось выплатить 521 млн рублей. В 2021 году администрация Кургана планирует взять новые кредиты на 324,9 млн рублей. В последующие два года объем кредитования может увеличиться. Кредиты для финансирования дефицита местных бюджетов берут администрации Шадринска, Кетовского района и других муниципалитетов области. Региональным властям также открывают новые кредитные линии, но все деньги чаще всего направляются на погашение старых долгов, поэтому размер государственного долга Курганской области, в отличие от муниципального, не меняется.