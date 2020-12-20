Экс-кандидат в пермские губернаторы станет спонсором на выборах

Александр Репин (в центре) готов поддержать «Справедливую Россию», от которой шел на выборы губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-кандидат в пермские губернаторы, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин намерен оказать финансовую поддержку «Справедливой России» в ходе предвыборной кампании в 2021 году. Об этом бизнесмен рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«В 2021 году окажу поддержку „Справедливой России“, которая не из политических амбиций поддержала мою кандидатуру [на участие в выборах губернатора], а исходила из того, что это будет полезно для края», — сказал Репин, уточнив, что «эта поддержка может быть как финансовой, так и любой другой». При этом владелец холдинга «Сатурн-Р» заявил, что «не является членом „Справедливой России“, более того — является сторонником „Единой России“».

URA.RU рассказывало, что Репин заявился на участие в выборах губернатора Пермского края от «Справедливой России». Он не смог пройти муниципальный фильтр и не был допущен до выборов в качестве кандидата. Бизнесмен пытался оспорить решение крайизбиркома в судах, но в удовлетворении заявленных требований ему было отказано.