Депутаты Госдумы не спешат прививаться «Спутником V»

Переболели уже 140 депутатов из 450 Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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Многие депутаты Государственной думы РФ не прививаются от коронавируса. Часть из них уже переболели, но некоторые просто не доверяют российской вакцине. Так опасения относительно «Спутника V» URA.RU высказал депутат Госдумы от «Единой России», первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Я не прививался и не собираюсь. Я не доверяю вакцине „Спутник V“. Иностранными вакцинами, я думаю, тоже не привьюсь. „Спутник V“ — это вакцина, которая сначала должна доказать отсутствие отрицательных побочных эффектов в отношении не просто здоровых людей, но и людей в группе риска. Я как раз нахожусь в таковой группе, 65+», — заявил Лысаков.

Среди политиков много тех, кто уже переболел. Депутат Госдумы, член фракции ЕР и комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова уточнила URA.RU, что таких в палате уже 140 человек. При этом врачи не рекомендуют прививаться тем, у кого есть антитела. «Я переболела в апреле, очень серьезно. У меня было 97% поражения легких. Поэтому у меня до сих пор антитела, мне просто нельзя вакцинироваться. Я знаю, что у нас многие депутаты уже прививаются. Кто не переболел, например, депутат из моего округа Сергей Веремеенко, уже привился», — признается Максимова.

Депутат подчеркнула, что если бы не антитела, она бы вакцинировалась. Так же считает и ее коллега из Госдумы, бывший мэр Перми и первый зампред комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко. Он тоже перенес коронавирус, но готов привиться, если антитела исчезнут. «У меня пока антитела после болезни сохраняются. Я переболел в сентябре. Я сдаю анализы, Государственная дума требует приезжать на заседания с отрицательным результатом мазка на ковид. Если антитела исчезнут, я планирую прививку», — объяснил Сапко.

Привиться не успел депутат Виталий Милонов. Он перенес инфекцию, но в легкой форме. Его коллега Николай Валуев оказался в такой же ситуации, пишут «Открытые медиа». Зато депутат ЕР Анатолий Выборный «уступает» свою вакцину врачам и учителям. Он считает, что важно сначала привить эти категории населения. Сам Выборный пообещал вакцинироваться, когда препаратов на рынке станет больше.

21 декабря Россия вновь обновила рекорд по заболеваемости коронавирусом. Число зараженных реально приблизилось к 30 тысячам.