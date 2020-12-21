Apple анонсировала производство электромобилей

Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль Фото: Илья Московец © URA.RU

К 2024 году компания Apple намерена произвести свой первый пассажирский автомобиль, который будет оснащен «прорывной» технологией батарей. Об этом журналистам сообщили информированные источники.

«Компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта известного как Project Titan. С тех пор компания значительно продвинулась и теперь намерена создать автомобиль для своих клиентов. Планы Apple пока не разглашаются официально», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Reuters.

Источники агентства говорят, что за основу своей стратегии компания взяла производство нового вида батарей, которые значительно снизят нынешние цены на них. До этого заявления Apple была известна производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, электронных часов и программного обеспечения.