АПЭК назвало лидеров по эффективности управления городами

Тюмень, Ханты-Мансийск и Казань возглавили рейтинг эффективности управления российскими городами. Список подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
В рейтинге оценивались политико-управленческий и социально-экономический блоги, каждый из которых был разделен на несколько направлений. В первом случае, в частности, учитывались общественно-политическая ситуация в городе и эффективность работы бюрократического аппарата. Во втором — образование, развитие ЖКХ, культура, а также транспортная, градостроительная и финансово-экономическая сферы.
«Первая пятерка городских округов — Тюмень, Ханты-Мансийск, Казань, Грозный, Салехард. Она с прошлого года не изменилась, города лишь поменялись местами. Из первой десятки выбыла Калуга и перешла на 11-е место. Больше всего ухудшили свои показатели Йошкар-Ола, Элиста, Назрань, Улан-Удэ и Горно-Алтайск», — пишет газета «Ведомости».
Тройка аутсайдеров изменилась полностью. Если в 2019-м последние места рейтинга достались Архангельску, Владивостоку и Ярославлю, то в этом на их место встали Биробиджан, Барнаул и Назрань, говорится в исследовании.
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