21 декабря 2020

АПЭК назвало лидеров по эффективности управления городами

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Тюмень возглавила рейтинг эффективности управления городами РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюмень, Ханты-Мансийск и Казань возглавили рейтинг эффективности управления российскими городами. Список подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В рейтинге оценивались политико-управленческий и социально-экономический блоги, каждый из которых был разделен на несколько направлений. В первом случае, в частности, учитывались общественно-политическая ситуация в городе и эффективность работы бюрократического аппарата. Во втором — образование, развитие ЖКХ, культура, а также транспортная, градостроительная и финансово-экономическая сферы.

«Первая пятерка городских округов — Тюмень, Ханты-Мансийск, Казань, Грозный, Салехард. Она с прошлого года не изменилась, города лишь поменялись местами. Из первой десятки выбыла Калуга и перешла на 11-е место. Больше всего ухудшили свои показатели Йошкар-Ола, Элиста, Назрань, Улан-Удэ и Горно-Алтайск», — пишет газета «Ведомости».

Тройка аутсайдеров изменилась полностью. Если в 2019-м последние места рейтинга достались Архангельску, Владивостоку и Ярославлю, то в этом на их место встали Биробиджан, Барнаул и Назрань, говорится в исследовании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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