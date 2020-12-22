Гуриев намекнул Дерипаске, кто виноват в санкциях против России

Сергей Гуриев рассказал, кто виноват в санкциях против компаний Олега Дерипаски Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России существуют люди, которые провоцируют другие страны вводить санкции. Таким мнением поделился считает профессор экономики парижского института Sciences Po Сергей Гуриев.

Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, в отношении которых планируется ввести санкции. В него вошли «Ростех», Рособоронэкспорт, Министерство обороны России и Служба внешней разведки, уточняет RT.

«Действительно, как сказал Олег Дерипаска, существуют люди в Российской Федерации, которые провоцируют Запад на введение санкций против Дерипаски. Провоцируют на санкции <…> те частные или государственные хакеры или другие персонажи или офицеры, которые используют химическое оружие на территории стран НАТО», — сказал Гуриев в эфире радио «Эхо Москвы». Он отметил, что, никто не хочет войны с Россией, и вводят санкции с большой неохотой.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска назвал санкции орудием гибридной войны. По его словам, действия тех людей, которые провоцируют эти санкции, нужно прировнять к измене родине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что данная идея кажется российским властям весьма актуальной, пишет « Утро.ру ».