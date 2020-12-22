В Минтруда РФ раскрыли, как сделать 31 декабря выходным

Работник может написать заявление, по которому возьмет неоплачиваемый выходной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы 31 декабря стало выходным днем, работодатель должен подписать соответствующий приказ. Об этом заявили в Федеральной службе по труду и занятости РФ (находится в ведомстве Минтруда). Работник может взять отгул за свой счет.

«[Назначить выходной 31-го декабря] можно путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — приводит РИА «Новости» сообщение Роструда. Отмечается, что эта инициатива должна исходить от работодателя.

Сотрудник может написать заявление, по которому возьмет неоплачиваемый выходной. За это он должен будет отработать сверхурочное время. В Роструде напомнили, что отдыхать россияне будут с 1 по 10 января, а первым рабочим днем в 2021 году станет понедельник 11 января.

Ранее россияне заявили, что 31 декабря должно быть выходным днем. Согласно опросу, больше всего отдохнуть 31 декабря хотят челябинцы и петербуржцы.