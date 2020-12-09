Россияне массово заявили о необходимости выходного дня 31 декабря

Согласно опросу, восемь из десяти россиян считают, что 31 декабря должно быть выходным днем. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса Superjob.
«Было бы здорово посвятить этот день подготовке к самой волшебной ночи в году со своими близкими», — аргументируют желание большинство женщин, пишет РБК. «За» выходной высказываются 83% женщин. Среди мужчин инициативу поддержали чуть меньше людей — 76%.
Больше всего отдохнуть 31 декабря хотят челябинцы и петербуржцы. В их городах «за» выходной 31 декабря высказались по 83% жителей. А в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске отдыха попросили по 79% граждан.
4 декабря экономист Владимир Косой отметил, что отдых в предпраздничный день положительно повлияет на экономику России. Кремль решил переложить позволить регионам самим устанавливать, будет ли 31 декабря выходным, напоминает RT. Многие регионы уже объявили этот день свободным от работы, пишет телеканал 360.
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