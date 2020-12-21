Бывший мэр Перми вышел на новую работу

22 декабря Дмитрий Самойлов занял должность вице-премьера правительства Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Экс-мэр Перми Дмитрий Самойлов занял должность заместителя председателя правительства Пермского края, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального кабинета министров. Фактически 22 декабря стал первым рабочим днем Самойлова в новой должности.

«Документ подписан вчера вечером. Дмитрий Самойлов назначен на должность заместителя председателя правительства Пермского края», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевой администрации. Самойлов назначен на должность вице-премьера, которую до ноября занимал Антон Клепиков.

URA.RU рассказывало, что Самойлов перейдет в правительство Прикамья. 15 декабря депутаты Пермской городской думы приняли отставку Самойлова. Вместо него исполняющим обязанности мэра Перми стал бывший гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Демкин. Он начал готовиться к переходу в мэрию в ноябре, сложив с себя полномочия депутата гордумы.