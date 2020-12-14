14 декабря 2020

Мэра Перми отправили в отставку и тут же назначили нового

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Пермской городской думы. Утверждение мэра. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин утвержден гордумой Перми в должности главы города Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Пермская городская дума 15 декабря утвердила отставку мэра Дмитрия Самойлова. Сразу после этого решения на пленарном заседании временно исполняющим полномочия главы Перми был назначен первый вице-мэр города Алексей Демкин.

«Уважаемые коллеги, полномочия главы Перми Дмитрия Самойлова прекращаются 15 декабря 2020 года. Прошу поддержать данный проект решения […] Предлагается назначить с 16 декабря Демкина Алексея Николаевича врио главы города Перми», — обратился к депутатам спикер гордумы Дмитрий Малютин. В итоге депутаты городской думы большинством голосов приняли отставку Самойлова и утвердили в должности мэра Демкина.

Демкин будет исполнять полномочия главы Перми до избрания нового мэра. Конкурс по выбору главы города будет объявлен в ближайшее время. 12 членов конкурсной комиссии должны представить отобрать двух претендентов на пост главы Перми, а дума на пленарном заседании утвердить в должности одного из них.

Ожидается, что Демкин станет основным кандидатом и будущим мэром Перми. Его кандидатуру уже одобрили в Москве. Для перехода на муниципальную службу он сложил с себя полномочия депутата гордумы Перми, а также отказался от поста гендиректора строительной компании «ПЗСП». В то же время, прежний глава Перми Дмитрий Самолов может перейти в краевое правительство, где займет пост вице-премьера.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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