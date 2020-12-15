Бывший мэр Перми выходит на новую работу

Дмитрий Самойлов ждет назначения в правительство Пермского края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Экс-глава Перми Дмитрий Самойлов готовится выйти на работу в правительстве Пермского края, сообщил URA.RU источник, близкий к руководству регионом. Он пояснил, что назначение Самойлова вице-премьером произойдет в период с 21 по 25 декабря.

«Самойлова назначат на следующей неделе. Четкой даты пока нет», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что одновременно с Самойловым не будут назначать каких-либо других членов правительства. Сообщается, что Самойлов будет назначен на должность вице-премьера, которую до ноября занимал Антон Клепиков. В пресс-службе краевой администрации данную информацию оставили без комментариев.

15 декабря депутаты гордумы Перми приняли отставку Самойлова. Исполняющим обязанности главы города назначили первого вице-мэра Перми Алексея Демкина. Он с ноября готовился занять эту должность. Для этого отказался от депутатского мандата и должности гендиректора строительной компании «ПЗСП».