Врио главы Екатеринбурга анонсировал отставки в мэрии

Дума ранее приняла заявление Высокинского об отставке с поста мэра Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Часть сотрудников мэрии Екатеринбурга покинет администрацию города вслед за бывшим мэром Александром Высокинским. Об этом сообщил и. о. главы уральской столицы Алексей Орлов после заседания гордумы.

«У нас есть преемственность. Будет конечно, перенастройка. По персоналиям будем обсуждать. Кого-то Александр Геннадьевич пригласит в свою команду, у меня тоже есть такие люди. Но никаких революций не будет. Ни один человек не останется без работы», — отметил он.

В свою очередь экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский подтвердил намерение частично сохранить свою команду в новой должности. «Сегодня с кадрами настолько напряженные дела, что каждый кадр, имеющий уникальный опыт — на вес золота. Конечно, мы сделаем все для того, чтобы была и преемственность, и пришла новая кровь», — уточнил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Высокинский переходит в областное правительство на пост первого замгубернатора. В этой должности он сменил Орлова, который приступил к работе в мэрии накануне.