21 декабря 2020
20 декабря 2020

Челябинским ученикам предложили ходить в школу во время каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьников начальных классов обеспечат питанием до конца учебного процесса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Ученики младших классов Челябинской области могут посещать школы и после начала досрочных каникул. Об этом URA.RU заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт, разъяснив, каким будет порядок работы школ с 28 декабря.

«Всем школам региона даны указания до 25 декабря выставить оценки. С 28 декабря по желанию родителей для начальной школы будут группы присмотра. Во всех образовательных учреждениях могут быть организованы классные часы и занятия по подготовке к олимпиадам», — отметила URA.RU Гехт.

Первый вице-губернатор добавила, что питание для младших классов будет обеспечено до завершения учебного процесса. О том, что каникулы в Челябинской области начнутся с 28 декабря, заявил губернатор Алексей Текслер 17 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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