Текслер отправит школы Челябинской области на досрочные каникулы

Классы челябинских школ опустеют с последней недели декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Досрочные каникулы будут объявлены в школах Челябинской области с 28 декабря, ученики уйдут на отдых за неделю до Нового года. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер.

«Чуть пораньше, с 28 декабря, начнем новогодние каникулы. И как раз получится две недели новогодних каникул. Для школьников — это будет позитивно. Все оценки в завершении школьного года пройдут 25 декабря. Говорить о каких-то локдаунах точно нельзя», — сказал Текслер 17 декабря в интервью «России 24». О возможности такого шага власти предупредили в начале месяца.

В октябре по решению губернатора Алексея Текслера в регионе объявлялись продленные каникулы. Это было сделано, чтобы разорвать цепочки передачи вирусов ОРВИ и COVID, а также стабилизировать ситуацию с заболеваемостью учителей.

В Челябинской области до 27 декабря действует режим повышенной готовности. Судя по всему, карантин будет продлен и после этой даты. С 1 декабря кафе и ресторанам запрещено работать с 23:00 и до 06:00, что означает отмену новогодних корпоративов.