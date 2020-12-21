Мэр Шадринска перед Новым годом получит премию в 265 тысяч рублей

Мэр Шадринска Виктор Ермишкин получит премию к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Шадринска (Курганская область) Виктор Ермишкин получит новую премию к Новому году. Этот вопрос рассматривают депутаты Шадринской городской думы на заседании комиссии, сообщил URA.RU инсайдер.

«Согласовать выплату главе Шадринска Ермишкину Виктору Николаевичу единовременного поощрения в размере 265 190 рублей 00 копеек (в том числе с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды и уральского коэффициента), за счет бюджета города Шадринска, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2020 году», — говорится в документе думы.

Сейчас депутаты рассматривают этот вопрос на заседании комиссии. Заседание думы пройдет 24 декабря.

В мае источники сообщили URA.RU, что Ермишкин получил 325 тысяч рублей премии по итогам 2019 года, а его заместители примерно по 190 тысяч. Позже, в ходе проверки, прокуратура выяснила, что мэр не имел права назначать себе такую премию. Позднее депутаты выдали Ермишкину премию.

За хорошую работу в 2019 году премии получило руководство всех муниципалитетов Курганской области. Общая сумма составила 26,6 млн рублей. Также в Курганской области за хорошую работу чиновников в 2019 году выделили федеральный транш на 96,5 млн рублей. 26,5 млн перечислены в муниципалитеты и выданы в виде премий избранным.