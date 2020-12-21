Свердловский губернатор оправдал работу «Титановой долины»

В развитие инфраструктуры было вложено 4,6 млрд рублей, а в виде налогов в казну вернулось почти 950 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особая экономическая зона «Титановая долина» (Свердловская область) является одной из самых эффективных структур в России, несмотря на коррупционный скандал с экс-главой Артемием Кызласовым и плохой окупаемостью. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на вопрос URA.RU во время пресс-конференции.

«К нам в „Титановую долину“ просится очень много инвесторов. Условия работы в „Титановой долине“ очень хорошие. И предприятия, которые там работают — очень довольны. Все ошибаются — это человеческий фактор. В целом, если брать „Титановую долину“, на фоне работы всех особых экономических зон по итогам этого года — является одной из самых эффективных. А по поводу дачи показаний — следствие разберется», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что особая экономическая зона «Титановая долина» (Свердловская область) за 10 лет существования окупилась только на одну пятую часть (на 21%). В развитие инфраструктуры было вложено 4,6 млрд рублей, а в виде налогов и таможенных сборов в казну поступило почти 950 млн рублей.

По делу «Титановой долины» бывший гендиректор Артемий Кызласов был задержан в кафе БЦ «Высоцкий» при получении взятки в три миллиона рублей — операцию проводило свердловское УФСБ. В августе 2020 Кызласов официально ушел в отставку с поста руководителя особой экономической зоны. По имеющейся информации, Кызласов во время предварительного следствия дал показания на ряд высокопоставленных чиновников свердловского правительства, часть которых, уверен инсайдер URA.RU, была в курсе махинаций.