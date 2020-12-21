Губернатор Тюменский области Александр Моор решил освоить еще одну соцсеть — TikTok Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поучаствовал в TikTok-видео местных блогеров. Новогодний ролик можно найти в соцсети, в аккаунте @tyumen_tiktok.

«Губернатор знает, как создать настроение», — так видео с Моором подписали блогеры TikTok-аккаунта @tyumen_tiktok. На видео глава Тюменской области трясет «снежный шар», а затем за его окном появляются снег и новогодняя елка.

Пользователи соцсети не остались равнодушными к дебюту Александра Моора. «О, наш губернатор тик-ток покоряет», «Нифига, губернатор вышел на новый уровень», «На эту елку было потрачено 500 млн рублей», «Как по мне, это слишком несерьезно. Максимум для госслужащего — инстаграм», — такие комментарии оставили подписчики под видео с губернатором.

Эксперимент в TikTok — это не первая попытка Александра Моора освоить диджитал-пространство. Ранее URA.RU писало, что губернатор сыграл матч в World of Tanks на кибертурнире. Агентство направило запрос в оперативный штаб региона, с вопросом о том, как возникла идея коллаборации главы региона и тюменских блогеров.