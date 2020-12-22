Путин разрешил бывшим президентам стать пожизненными сенаторами

Путин подписал закон о праве экс-президентов получить пожизненное место сенатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-президенты России с 22 декабря 2020 года обретают право на пожизненный пост сенатора. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий реализует свое право на осуществление полномочий сенатора РФ в случае принятия им соответствующего решения», — говорится в тексте закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что экс-президент РФ вправе отказаться от полномочий сенатора. Пожизненными могут быть назначены не более семи сенаторов, говорится в законе.

Ранее Госдума РФ в первом чтении приняла закон о пожизненных сенаторах. Согласно закону, сенатор должен быть не младше 30 лет, постоянно проживать в РФ и не иметь права на постоянное проживание в другой стране. Этим требованиям соответствуют экс-президент России Дмитрий Медведев и действующий глава страны Владимир Путин.