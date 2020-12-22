МЧС рассказало, как законно жарить шашлык в 2021 году

Разводить костер можно минимум в 20 метрах от дома Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новые правила противопожарного режима, которые вступают в силу с 1 января 2021 года, не запрещают жарить шашлыки на придомовых участках. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Главное, не пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности», — передает слова Еникеева РИА «Новости». По его словам, россияне имеют право разводить огонь или жарить шашлык на собственном участке.

Однако разводить костер можно минимум в 20 метрах от дома, а огонь в мангале — в 10 метрах. При этом, при себе необходимо иметь средства пожаротушения, например, огнетушитель или воду. По словам главы департамента, региональные власти могут устанавливаться свои требования. Например, запретить разведения огня, когда на улице сильный ветер.

Ранее стало известно, что россиянам хотят запретить жарить шашлыки во дворах и даже на территории частных домов. Однако большинство граждан не восприняло новый закон всерьез.