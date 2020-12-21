Курганцы заговорили об уходе главврача больницы, где был Мишустин

В Кургане обсуждают, что может уволиться пятый за год руководитель Курганской БСМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые курганские медики заговорили о вероятном уходе с поста главврача Курганской больницы скорой помощи Вероники Евдокимовой. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из медицинского окружения.

«Евдокимова написала заявление еще 15 декабря. Но ей отказались подписывать его», — рассказал один из врачей. Другой медик пояснил, что в целом атмосфера в больнице напряженная. «На прошлой неделе Евдокимова закрылась в кабинете и никого не принимала. Переживаем за ее эмоциональное состояние», — поясняет источник.

С их слов, причина желания уволиться может быть связана с освоением денег, выделенных на ремонт больницы. «Не спроста ушли назначенные до Евдокимовой три главврача, которые были после Сергея Фролова [руководил больницей 9 лет и был уволен весной 2020 года]. Ответственность огромная, в том числе и уголовная», — считает медик.

В пресс-службе правительства URA.RU пояснили, что депздраву неизвестно о желании Евдокимовой уволиться. При этом ремонт Курганской БСМП подрядчик обязуется завершить до конца года. «В соответствии с актами выполненных работ по состоянию на 21 декабря в соответствии с представленными актами выполненных работ освоено 76,5 млн рублей», — отметили в правительстве.

Уже закончен капремонт в отделении ФГС. Заканчиваются работы в хирургическом корпусе, отделении реанимации, оперблоке, помещениях 3-го хирургического, ЛОР-отделения, терапевтического отделений и клинико-диагностической лаборатории.

Средства на ремонт больницы — 200 млн рублей — были выделены после визита в медучреждение премьера РФ Михаила Мишустина. За год в БСМП сменились четыре директора. Пятым стала Вероника Евдокимова, ранее она работала в Юргамышской ЦРБ.