21 декабря 2020

Свердловский губернатор одобрил отмену выборов мэров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора СО Евгения Куйвашева. Необр
Глава региона считает, что на Среднем Урале рано возвращать прямые выборы мэров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Система с назначением мэров в Свердловской области является эффективной, так как благодаря ей в регионе существуют продуктивные руководители муниципалитетов. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на вопрос URA.RU во время пресс-конференции.

«Мы в этой системе живем не так долго, давайте поживем в этой системе и, если в ней что-то будет сбоить, возможно, вернемся к этому вопросу. Сегодня эффективные мэры работают, им доверяют люди. Я могу их перечислять. Их очень много. Мне кажется, этот быстрый эффективный механизм сменяемости муниципальной власти он очень приемлемый. Весь мир с этим живет и никому в голову не приходит поменять что-то. Давайте попробуем пожить в этих условиях. Делать выводы рано», — отметил глава региона.

В Свердловской области мэров назначают депутаты муниципальных дум. Инициативная группа по возврату закона о прямых выборах более двух месяцев собирала подписи свердловчан в поддержку своего законопроекта. В итоге областному Заксобранию было представлено 11 723 легитимных подписи. В итоге законопроект о прямых выборах мэров был отклонен депутатами Заксобрания в первом чтении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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