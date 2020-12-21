В Тюменской области заметили массовую гибель птиц

Жители Ишима пожаловались на массовую гибель птиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Ишима (Тюменская область) заметили, что из-за нового моста, построенного на улице Путиловской, в городе начали массово гибнуть птицы. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей Александр Петров.

«Все, конечно, знают, что построен новый мост по улице Путиловской. При его возведении не учли одну деталь: птицы не видят преграды в виде прозрачного стекла. Эта проблема уже давно известна и у нас в стране, и в мире. Решения есть: стикеры, покраска стекол и так далее. Надеюсь, администрация города решит этот вопрос в ближайшее время», — сообщил Петров в беседе с агентством.

Тюменский орнитолог Наталья Кискина пояснила URA.RU, что проблему гибнущих из-за прозрачных экранов птиц действительно можно решить, закрасив стеклянные секции. «Проблема актуальна для большинства стеклянных зданий и сооружений. Для ее решения прозрачные секции можно либо закрасить, либо наклеить туда какие-то крупные наклейки, чтобы птицы видели: впереди препятствия. В противном случае они продолжат гибнуть, либо получать травмы от столкновения с преградой», — отметила Кискина.

В администрации Ишима URA.RU пояснили, что пока проводить подобные работы на мосту не собираются. «Шумозащитные экраны установлены по проекту. Пока вносить какие-то изменения в конструкцию не планируется», — сообщили там агентству. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области массово гибнут птицы, занесенные в Красную книгу.