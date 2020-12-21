Жителям ЯНАО рекомендовали не покидать города

Ямальских автомобилистов предостерегли от поездок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автомобилистам ЯНАО следует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Такую рекомендацию дало ямальское отделение ГИБДД из-за пришедших в регион сильнейших морозов. В ведомстве напомнили, что выезжать на дорогу в такую погоду опасно для жизни и здоровья.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах и, по возможности, воздержаться от дальних поездок. При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию на дороге», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по ЯНАО. Там отметили, что если поездку все же нельзя отложить, перед отправкой необходимо тщательно проверить состояние машины. Наибольшую опасность мороз представляет для автомобилей на дизельном топливе, добавили в ведомстве.

Водителям разъяснили, что на трассах они обязаны соблюдать интервал и дистанцию, предельно аккуратно перестраиваться из ряда в ряд и ездить с включенными фарами в любое время дня и ночи. Если машина заглохла, автомобилист должен подать сигнал, чтобы его могли заметить другие водители.

Ранее в Ямало-Ненецком центре по мониторингу окружающей среды сообщили URA.RU, что всю текущую неделю в регионе будут сильные морозы. Местами температура опустится до -48 градусов. В пятницу, 25 декабря, воздух остынет до -50 градусов. В частности, из-за плохой погоды отменили два рейса авиакомпании UVT Aero из Нового Уренгоя.