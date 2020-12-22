Роскомнадзор сможет блокировать Youtube за цензуру

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Под действие закона также попадают YouTube, Facebook и Twitter Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор теперь сможет блокировать Интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении. Под действие закона также попадают YouTube, Facebook и Twitter.

«Документ вводит статус владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», — передает содержание документа ТАСС. Присваивать такой статус смогут Генпрокурор России и его заместители, санкции будут согласовываться с МИД России.

Роскомнадзор сможет блокировать сервисы, замедлять трафик, и применять штрафы в размере до 3 млн рублей. По словам разработчиков инициативы, законопроект будет действовать на все ресурсы на русском языке и ориентированные на граждан РФ. При этом место регистрации не имеет значения. Новые правила будут распространяться и на те случаи, которые произошли до вступления законопроекта в силу, и не были устранены.

19 ноября стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о санкциях к иностранным платформам за цензуру в отношении российских СМИ. Документ был внесен в на рассмотрение группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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