Аффилированная с мэром Среднеуральска фирма получила муниципальный контракт на сотни миллионов рублей Фото: Андрей Зашляпин, Facebook

Мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин может лишиться должности из-за муниципального контракта в сумме около 626 млн рублей, который получила аффилированная с его семьей фирма. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, отстранением чиновника дело может не ограничиться — силовики намерены начать расследование.

«Контракт выиграло ООО „Сусу“, которое возглавляет племянник мэра Кирилл Зашляпин, а в учредителях числятся сам мэр и его отец Аркадий Зашляпин. При этом на конкурс была подана единственная заявка, то есть конкуренция фактически отсутствовала. В роли муниципального заказчика выступило МКУ „Управление ЖКХ“, учредителем которого является городская администрация во главе с Зашляпиным. То есть, мэр отдал контракт своему племяннику», — рассказал инсайдер.

Действительно, по данным сервиса СБИС, ООО «Сусу», которым руководит Кирилл Зашляпин, значится как исполнитель контракта с МКУ УЖКХ на реконструкцию очистных сооружений Среднеуральска. Сумма вознаграждения составляет 625,952 млн рублей. Контракт заключен в 2019 году. Более того, в октябре 2020 года «Сусу» и МКУ УЖКХ заключили еще один контракт — на 35,2 млн рублей — с целью благоустройства приозерного парка Исетского озера. Владельцем ООО «Сусу» является АО «Сусу», в числе учредителей которого числятся Андрей и Аркадий Зашляпины (каждому принадлежит по 38% акций предприятия).

Ранее прокуратура направила в городскую думу Среднеуральска представление, согласно которому мэр допустил конфликт интересов. Дума отложила рассмотрение вопроса до заседания областной комиссии по противодействию коррупции. По данным источника URA.RU, комиссия подтвердила выводы надзорного ведомства. Вопрос об отставке мэра должен решиться после Нового года.

На момент публикации комментарий Андрея Зашляпина получить не удалось: сначала он ответил, что участвует в ВКС с губернатором и предложил перезвонить позже, а потом перестал брать трубку. URA.RU готово предоставить ему возможность высказать свое видение ситуации.

скриншот сервиса СБИС

скриншот сервиса СБИС