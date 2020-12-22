Мэры ЯНАО усилятся полномочиями одного из департаментов

Местные администрации Ямала возьмут на себя функцию депстроя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэрии ЯНАО получат полномочия по расселению жителей из зданий, непригодных для проживания. Органам местного самоуправления доверят функцию, которую раньше выполнял окружной департамент строительства и жилищной политики. Соответствующую идею, как стало известно URA.RU, прорабатывает правительство Ямала.

Местным администрациям передадут контроль над сведениями о ямальцах, которые получили от властей соцвыплату на переселение. Мэрии будут самостоятельно размещать эти данные в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Раньше это входило в полномочия депстроя. В правительстве уже подготовлен проект постановления — его копия есть в распоряжении URA.RU.

В пресс-службе правительства ЯНАО подтвердили URA.RU грядущие изменения. «Это приведение нормативной базы в соответствие с федеральными законами: обязанность вносить данные в ЕГИСО теми органами самоуправления, которые предоставляют социальную выплату гражданину», — пояснили в окружной администрации, попросив время на подготовку подробного ответа.

Проблема расселения жилья стоит перед властями ЯНАО особенно остро. В округе регулярно принимают меры поддержки людей, переезжающих из ветхих и аварийных домов. Например, до 2025 года правительство планирует дать новые квартиры 24 тысячам ямальских семей, выезжающим из аварийных зданий.

Ранее источники URA.RU сообщали, что замгубернатора ЯНАО Сергей Карасев потеряет контроль над сферой благоустройства. С 1 января 2021 года этот функционал передадут его коллеге Александру Подороге.