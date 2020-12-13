Инсайд: замгубернатора ЯНАО потеряет важные полномочия

У зама губернатора ЯНАО Сергея Карасева отобрали вопросы благоустройства Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасев больше не будет отвечать за вопросы благоустройства — с 1 января 2021 года этот функционал будет передан его коллеге Александру Подороге. Как сообщили источники URA.RU, близкие к окружным властным структурам, Подорога также возглавит межведомственную комиссию по реализации на Ямале приоритетного нацпроекта «Комфортная городская среда».

«Пока официальных документов о том, что полномочия Карасева в межведомственной комиссии передадут именно Подороге, нет, — рассказали источники агентства. — В опубликованном постановлении правительства говорится, что вносятся изменения в состав комиссии, но про Подорогу там нет ни слова». Тем не менее, как утверждают собеседники, изменения говорят если не об ослаблении ответственного за ЖКХ Карасева, то об усилении Подороги, курирующего строительство и дорожное хозяйство — в его зону интересов отдают и вопросы благоустройства.

По словам инсайдеров, официально изменения закрепят позже. Документы сейчас находятся в процессе подготовки, после чего пойдут на подпись главы региона.

В пресс-службе правительства ЯНАО подтвердили готовящиеся изменения. «Из полномочий Сергей Карасева выводится сегмент, касающийся благоустройства. Это логично, так как благоустройство должно быть „рядом“ со строительством. Строительство курирует Александр Подорога. Комплексный эффект развития комфортной городской среды может быть эффективнее в тесной связке этих двух направлений», — прокомментировали ситуацию представители правительства.