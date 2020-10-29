Минюст РФ признал движение АУЕ экстремистским

Минюст РФ включил общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ. Документ размещен на сайте министерства.
«Международное общественное движение „Арестантское уголовное единство“ (решение Верховного Суда РФ от 17 августа 2020 года; дата размещения сведений: 29 октября 2020 года)», — говорится в перечне. Верховный суд РФ запретил деятельность организации, а также признал его экстремистским 17 октября, передает
Ранее в Совете Федерации обсуждали законопроект, предполагающий блокировку в социальных сетях групп, которые пропагандируют криминальную субкультуру, включая АУЕ. Автор документа сенатор Александр Башкин считает, что своевременная блокировка такого контента является профилактикой против вовлечения людей в преступную деятельность.
Подписывайтесь на URA.RU в