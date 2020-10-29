29 октября 2020

Минюст РФ признал движение АУЕ экстремистским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, пм, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
Движение АУЕ вошло в список запрещенных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минюст РФ включил общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ. Документ размещен на сайте министерства.

«Международное общественное движение „Арестантское уголовное единство“ (решение Верховного Суда РФ от 17 августа 2020 года; дата размещения сведений: 29 октября 2020 года)», — говорится в перечне. Верховный суд РФ запретил деятельность организации, а также признал его экстремистским 17 октября, передает РАПСИ.

Ранее в Совете Федерации обсуждали законопроект, предполагающий блокировку в социальных сетях групп, которые пропагандируют криминальную субкультуру, включая АУЕ. Автор документа сенатор Александр Башкин считает, что своевременная блокировка такого контента является профилактикой против вовлечения людей в преступную деятельность.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...