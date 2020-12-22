В «Единой России» назвали главные законы 2020 года

Андрей Турчак и Сергей Неверов подвели итоги работы единороссов в 2020 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» подвела итоги своей законодательной деятельности в 2020 году. В течение 12 месяцев партия реализовала ряд социальных инициатив, которые касались поддержки семей, защиты доходов и трудовых прав. Авторами многих законопроектов были активисты волонтерских центров и партийных реготделений, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе брифинга по результатам работы фракции в Госдуме.

«В частности, мы предложили сохранить пенсию по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы. Сейчас, устраиваясь на временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату. Это очевидная несправедливость и ее надо устранить», — подчеркнул Андрей Турчак.

Совместно с правительством РФ партия вела работу по защите людей от последствий коронавируса. К примеру, единороссы предложили материально стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу в пандемию, сообщил Турчак. По инициативе «Единой России» в два раза были увеличены пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 6 752 рублей. А социальные выплаты стало возможно получать в беззаявительном порядке.

Ряд законопроектов касался финансовой поддержки граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выплаты медиков, работащих в красной зоне, были освобождены от НДФЛ, а для граждан было введено право на кредитные каникулы. Кроме того, «Единая Россия» законодательно ограничила предельно допустимые розничные цены на лекарства. Появилась возможность покупки препаратов онлайн при ужесточении ответственности за сбыт контрафакта.

Значительный акцент партией был сделан на проработку законов, касающихся трудовых прав граждан. К примеру, были приняты изменения в Трудовой кодекс, защищающие работников «на удаленке» от снижения зарплат. С 1 января 2021 года поправки вступят в силу. В ближайшее время «Единая Россия» завершит подготовку законопроекта о занятости. «Одна из основных целей — чтобы соискатель мог получить большинство услуг, связанных с поиском работы, в цифровом формате. Рассчитываем внести документ в январе и принять уже в весеннюю сессию 2021 года», — сообщил Андрей Турчак.

Председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов рассказал о борьбе с «наливайками» Фото: пресс-служба «Единой России»

В осеннюю сессию Госдума приняла ряд законопроектов «Единой России» по социальной поддержке граждан. По инициативе партии до 1 марта 2021 года было продлено автоматическое начисление выплат на детей до трех лет. Также молодые мамы, находящиеся в декрете, получили возможность получать допобразование, обратившись в центр занятости по месту жительства, а не только по месту регистрации. Еще парламент поддержал закон, позволяющий инвалидам получать средства реабилитации по месту пребывания.

Вместе с правительством РФ партийцы работали над проектом бюджета РФ. В результате, документ получился социально ориентированным. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что партии удалось отстоять финансирование приоритетных направлений, сохранив средства на реализацию нацпроектов.

В 2020 году Госдумой был принят законопроект партии о продлении «дачной амнистии» еще на 5 лет, позволяющей в упрощенном порядке регистрировать дачные постройки. Еще на двух законопроектах, внесенных в Госдуму в текущем году, единороссы планируют сосредоточиться в весеннюю сессию. Во-первых, речь идет о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсии по инвалидности. Во-вторых, о «гаражной амнистии», которая даст быстро оформить гаражи и участки под ними в собственность.

На Ямале единороссы инициировали отмену транспортного налога для многодетных семей, сообщил Виктор Казарин Фото: пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» готовит к внесению законопроект о защите минимального дохода граждан от взысканий. Кроме того, депутаты займутся вопросами совершенствования рынка лекарств. «Мы уже не раз говорили об этом законопроекте, он направлен, в первую очередь, на защиту прав и интересов наших граждан, предупреждение и недопущение монополизации розничной торговли лекарствами, создание здоровых условий конкуренции на фармрынке», — отметил Сергей Неверов.

Председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов добавил, что одним из значимых законов, принятых в регионе в 2020 году, стали ограничения на продажу алкоголя в «наливайках», расположенных в многоквартирных домах. «Принятый закон направлен на обеспечение прав граждан, на тишину, отдых и порядок в местах их непосредственного проживания», — сказал Фролов. На Ямале единороссы инициировали отмену транспортного налога для многодетных семей независимо от мощности двигателя автомобиля, сообщил руководитель фракции в заксобрании Виктор Казарин: «Также за осеннюю сессию уравнены права дольщиков на получение поддержки и принят региональный закон «о тишине».