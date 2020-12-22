Экс-мэру аукнется убийство старушки, которая приходила к нему на прием Фото: URA.RU

Свердловские силовики намерены реанимировать дело об убийстве пенсионерки Ольги Ледовской, свидетелем по которому проходил экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. Для этого задействуют показания, которые дал на Ройзмана экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный за это преступление.

«Ранее Кинев уже давал показания, что к убийству его подтолкнул долг перед Ройзманом, но этот материал не был реализован благодаря протекции, которая была у Ройзмана в свердловском УФСБ, когда его возглавлял Александр Вяткине. Сейчас, после смены начальников всех силовых структур региона (ФСБ, СК, МВД) у силовиков есть желание дать ход этим материалам и привлечь Ройзмана к ответственности. Для этого все есть необходимое: и слова Кинева, которые он повторил в колонии, и свидетельства его сообщников, и улики», — рассказал инсайдер.

По данным URA.RU, Олег Кинев отбывает наказание в ИК-24 в поселке Азанка. За убийство пенсионерки он был приговорен к 16 годам колонии строго режима и в 2026 году сможет подать на УДО или просить о смягчении наказания. Однако выяснить, строит ли он такие планы, агентству не удалось. «Я прекратила работу в интересах Кинева после подачи и рассмотрения апелляционной жалобы, — заявила URA.RU Анна Василенко, бывший адвокат Кинева. — За дальнейшей его судьбой не слежу».

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области отказались от комментариев по данной теме. Евгений Ройзман не ответил на сообщение в мессенджере.

В 2013 году 80-летняя Ольга Ледовская обратилась к Евгению Ройзману, бывшему тогда мэром Екатеринбурга, с просьбой определить ее в дом престарелых — взамен она готова была передать властям свою 3-комнатную квартиру. Ройзман направил пенсионерку к своему соратнику по партии «Гражданская платформа», врачу-депутата Олегу Киневу, который переписал на себя ее квартиру и организовал убийство старушки.