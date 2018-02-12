Депутат, осужденный за убийство старушки ради квартиры, даст показания на Ройзмана

13:37 12 февраля 2018 8

Ройзман и Кинев были хорошо знакомы друг с другом Фото: «URA.RU»

Экс-депутата городской думы Екатеринбурга Олега Кинева, осужденного за организацию убийства пенсионерки Ольги Ледовской, этапируют в Тавду. Пожилую женщину убили и расчленили ради ее квартиры. По данным источника «URA.RU», бывший депутат изъявил желание снова дать показания на мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. На этапе следствия он такие показания уже давал. Тогда, по словам Кинева, он пошел на убийство пенсионерки из-за долга в пять миллионов перед Ройзманом.

Кинев рассказал, что они с Ройзманом прошли в думу от партии «Гражданская платформа». Когда Ройзман стал мэром, встал вопрос, кому достанется его депутатский мандат. Кинев утверждал, что Ройзман уступил ему мандат за пять млн рублей. Он набрал кредитов, залез в долги, но новый мэр поставил его «на счетчик» — 50 тысяч рублей сверху каждый месяц до полной выплаты долга. Как заявил Кинев на допросах, единственным его доходом была его депутатская зарплата в 80 тысяч рублей, поэтому он начал искать деньги. Однажды он застал в приемной Ройзмана 80-летнюю поэтессу Ольгу Ледовскую, которая приходила к мэру. Одинокая пенсионерка попросила главу Екатеринбурга помочь устроиться в Дом ветеранов, обещая после смерти оставить свою трехкомнатную квартиру на улице Крестинского стоимостью около 5 млн рублей. По словам Кинева, Ройзман поручил ему решить проблему старушки и намекал, что ее квартира позволит депутату погасить долг.

После того, как Кинева перевели в изолятор ФСБ в Челябинской области, он отказался от своих показаний против Ройзмана. Однако сейчас он решил вновь повторить свои показания. Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием в окружное управление Генпрокуратуры.

«Да, Юрий Александрович (Пономарев) об этом информирован, — сообщил Дмитрий Серебренников, старший прокурор управления Генпрокуратуры в УрФО. — Любые сведения о нарушениях закона, включая уголовный, прокуратурой принимаются во внимание. Это императив. Если осужденный изъявил желание сообщить о причастности кого-либо к противоправной деятельности, данная информация будет внимательно выслушана, зафиксирована и тщательно изучена компетентными органами. Порядок этот общий, вне зависимости от персоналий, рангов и занимаемых должностей».