Власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем

В 40 регионах России 31 декабря будет выходным Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти 40 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. Последним соответствующее распоряжение подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, однако распространяется указ не на всех.

В документе, опубликованном на сайте администрации региона, говорится, что «в целях эффективной организации служебного времени» работать в этот день не будут госслужащие. Вторым пунктом принять аналогичное решение рекомендовано руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления. Третий пункт: «Предложить руководителям организация всех форм собственности, расположенных на территории Республики Ингушетия, рассмотреть возможность предоставления выходного дня 31 декабря 2020 года для своих работников».

Ранее, как напоминает «Лента.ру», этот день был объявлен нерабочим в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в Крыму, Севастополе, Татарстане, Бурятии, Карелии, на Камчатке и Алтае, Ямало-Ненецкой и Ненецкой автономных округах, Волгоградской, Иркутской и Магаданской областях. Также в этом списке — Ставропольском и Забайкальском краях, Архангельской, Ульяновской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской, Томской и Тульской областях.