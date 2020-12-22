Комаровский сказал, как защититься от нового штамма коронавируса

Для защиты от нового штамма коронавируса достаточно соблюдать масочный режим и проветривать помещения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для защиты от нового штамма коронавируса достаточно соблюдать все те же рекомендации врачей. Об этом на своем youtube-канале рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Он подчеркнул, что информацию о том, что новый штамм на 70% заразнее старого, нужно еще подтвердить, поскольку при столь ограниченном количестве случаев оценивать заразность вируса сложно. К тому же, на рост зараженных могли повлиять, к примеру, погодные условия или индивидуальные особенности пациентов.

По словам Комаровского, более высокая заразность означает, что для инфицирования нужна меньшая доза вируса. «Что надо сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов: использовать маски, держаться подальше от людей, не находится в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть где нет вентиляции воздуха», — сказал врач.

Ранее ученые из Англии объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, который стал более распространяемым и уходящим от работы иммунитета. Модификацию вируса уже обнаружили в Дании, Австралии и Нидерландах. На фоне этого 20 стран, включая Россию, приостановили авиасообщение Великобританией. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, как напоминает RT, утверждает, что в РФ не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Британии.