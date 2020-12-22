Исполнение бюджета РФ может стать минимальным за последние 13 лет

За две недели до Нового года из федерального бюджета не потрачено 4 трлн из 24 запланированных. Это следует из данных росписи казны, опубликованных на портале Минфина «Электронный бюджет».
Всего на исполнение нацпроектов в этом году было заложено 2,2 трлн рублей из федерального бюджета. Из них освоено 1,8 трлн, или 84%. Самые высокие показатели у «Демографии» (664 млрд рублей, исполнение 94%), «Науки» (38 млрд рублей, исполнение 93%), «Жилья и городской среды» (154 млрд рублей, исполнение 91%), приводит данные газета «Известия». Меньше всего средств по плану освоено по нацпроектам «Цифровая экономика» (55 млрд рублей, исполнение 59%) и «Образование» (280 млрд рублей, исполнение 72%).
Ранее глава СП Алексей Кудрин назвал тенденцию с плохим исполнением бюджета крайне негативным показателем. «Деньги не доходят до экономики, что существенно ее тормозит», — заявлял аудитор.
Близкий к правительству источник подтвердил, что в этом году у министерств ожидаются существенные сложности с освоением бюджетных средств. Сейчас, по его словам, готовятся точечные решения, которые позволят подтянуть показатель до конца года. Одним из решений проблемы могут стать авансовые выплаты за 2021-й год.
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