Компания «Победа» разделила в самолете мать с ребенком-инвалидом

Мать ребенка-инвалида обратилась в прокуратуру с жалобой на авиакомпанию «Победа» Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпания «Победа» не позволила матери с ребенком-инвалидом сидеть рядом в салоне самолета во время перелета. Женщина просит разобраться с переводчиком прокуратуру.

Москвичка Наталья Воробьева летела 11 декабря «Победой» из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с двумя детьми, один из которых — ее 14-летний сын с аутизмом. Женщина возила ребенка на консультацию в клинику по поводу предстоящей операции. На стойке регистрации в аэропорту, по ее словам, сотрудники авиакомпании ее предупредили, что всех членов семьи рассадят в разных частях самолета — на 6-й, 18-й и 30-й ряды. На просьбу посадить ее рядом с сыном-инвалидом ей предложили доплатить за выбор места.

Мать отказалась, сославшись на соответствующий закон, который регулирует вопросы перевозки пассажиров с инвалидностью. На борту воздушного судна ей также отказали. Когда пассажиры обратили внимание на особенность мальчика, они сами предложили матери поменяться местами.

«Один из стюардов с криками и маханиями руками запретил пересаживаться, он сказал, что я должна была подумать об этом раньше, что это платная услуга, что я не забочусь о своем ребенке», — приводит газета « Коммерсант» слова Воробьевой. На обратном пути на следующий день ситуация повторилась. Женщина обратилась в столичную прокуратуру с просьбой разобраться с перевозчиком, который, по ее словам, назвал услугу «посадить рядом» привилегией, которая требует «дополнительного финансового вложения».

В «Победе» изданию пояснили, что женщина не предоставила никакой информации об особых потребностях. «При бронировании билета на нашем сайте мы всегда просим сообщить заранее о наличии людей с особыми потребностями в полете, связанными с инвалидностью. Мы не только помогаем им с бесплатной организацией специального сопровождения на борт, но и всегда делаем все возможное, чтобы предоставить соседние места в салоне», — сказали в авиакомпании. Пассажиров просят там уведомлять о подобных требованиях компанию не позднее чем за сутки до перелета.