???????? Следуя традиции "дипломатических капустников", к нашему новогоднему онлайн-приему подготовили видеоролик, в котором постарались по-новому, с использованием современных технологий, взглянуть на основные итоги деятельности ???????? дипломатии в 2020 г.



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