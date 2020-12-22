22 декабря 2020

МИД РФ показал кадры «капустника» со стихами Лаврова. ВИДЕО

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
В МИД РФ смонтировали видео со стихами Сергея Лаврова Фото: Владимир Андреев

МИД РФ показал «капустник», подготовленный к онлайн-приему с журналистами. Видеозапись с отрывками выступлений главы ведомства Сергея Лаврова опубликована в аккаунте министерства в Twitter.

«Следуя традиции „дипломатических капустников“, к нашему новогоднему онлайн-приему подготовили видеоролик», — сообщили в ведомстве. В МИД РФ уточнили, что таким образом они постарались взглянуть на основные итоги деятельности дипломатии в уходящем году по-новому, с использованием современных технологий. В начале видео уточняется, что об умении Лаврова писать стихи знают все, но не все знают, что он ими разговаривает.

Также поэтическим талантом обладает официальный представитель МИД Мария Захарова. Она написала песни для многих российских исполнителей, напоминает портал «Дни.ру». Одна из ее композиций в исполнении Валерии и Максима Фадеева получила премию «Золотой граммофон».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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