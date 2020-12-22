МИД РФ показал «капустник», подготовленный к онлайн-приему с журналистами. Видеозапись с отрывками выступлений главы ведомства Сергея Лаврова опубликована в аккаунте министерства в Twitter.
«Следуя традиции „дипломатических капустников“, к нашему новогоднему онлайн-приему подготовили видеоролик», — сообщили в ведомстве. В МИД РФ уточнили, что таким образом они постарались взглянуть на основные итоги деятельности дипломатии в уходящем году по-новому, с использованием современных технологий. В начале видео уточняется, что об умении Лаврова писать стихи знают все, но не все знают, что он ими разговаривает.
Также поэтическим талантом обладает официальный представитель МИД Мария Захарова. Она написала песни для многих российских исполнителей, напоминает портал «Дни.ру». Одна из ее композиций в исполнении Валерии и Максима Фадеева получила премию «Золотой граммофон».
???????? Следуя традиции "дипломатических капустников", к нашему новогоднему онлайн-приему подготовили видеоролик, в котором постарались по-новому, с использованием современных технологий, взглянуть на основные итоги деятельности ???????? дипломатии в 2020 г.— МИД России ???????? (@MID_RF) December 22, 2020
???? https://t.co/09LX2kdthy pic.twitter.com/ZfuUoppAVc
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