22 декабря 2020

Курганский губернатор раскрыл планы по ремонту больниц

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, шумков вадим
О планах губернатор Вадим Шумков рассказал на пресс-конференции (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) в 2021 году планируется начать ремонт 10 объектов медицины. Об этом на пресс-конференции 23 декабря сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU.

«На следующий год, я вам может быть секрет открою, десять объектов медицины в городе Шадринске будут готовиться к обновлению», — рассказал Шумков. Он уточнил, что среди них отремонтируют пять филиалов поликлиники, два здания центральной районной больницы и больницу скорой медицинской помощи.

Губернатор напомнил, что в следующем году в регионе планируется отремонтировать порядка 50 медицинских объектов. Особое внимание, по его словам, будет уделено Кургану и Шадринску.

В начале декабря Шумков проверил социальные объекты в Шадринске. После поездки он сообщил о ходе ремонта городских медучреждений. Ранее областное правительство обратилось к «Корпорации СТС» с предложением помочь системе здравоохранения Шадринска, так как медучреждения не попали в федеральную программу по ремонту объектов. Энергетики решили направить более 50 млн рублей на ремонт поликлиник и больницы скорой медицинской помощи Шадринска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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