Шумков провел ревизию больниц и поликлиник курганского города

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил соцобъекты в Шадринске. Особое внимание он уделил больницам и поликлиникам. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.
«После принятия новой федеральной программы модернизации учреждений первичного звена появляется понятный финансовый ресурс. С его учётом, а также с помощью коллег (спасибо) постараемся за несколько лет привести в порядок основные объекты медицины», — уточнил Шумков.
Губернатор акцентировал, что ремонт Шадринской ЦРБ ведется долго и в малом объеме. За два года отремонтировано два этажа в основном корпусе. Ремонт здания в следующем году должен быть завершен полностью.
В планах — ремонт поликлиники, находящейся рядом с ЦРБ. В стадии обсуждения строительство нового корпуса под роддом и женскую консультацию.
Шадринскую больницу скорой помощи оснащают оборудованием. Поступили новый аппарат КТ и стационарный рентген. Здание больницы также будет комплексно отремонтировано в следующем году. Рядом строится новое здание для работы паталагоанатомов.
Ранее правительство региона обратилось к «Корпорации СТС» с предложением помочь системе здравоохранения Шадринска, так как медучреждения не попали в федеральную программу по ремонту объектов. Энергетики откликнулись, готовясь помочь поликлиникам и больнице скорой медицинской помощи Шадринска, где годами не было ремонта. На эти цели будет направлено более 50 млн рублей.
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