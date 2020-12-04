04 декабря 2020
03 декабря 2020

Шумков провел ревизию больниц и поликлиник курганского города

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган, скорая помощь, областная больница, машина скорой медицинской помощи
В Шадринске запланирован масштабный ремонт больниц и поликлиник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил соцобъекты в Шадринске. Особое внимание он уделил больницам и поликлиникам. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

«После принятия новой федеральной программы модернизации учреждений первичного звена появляется понятный финансовый ресурс. С его учётом, а также с помощью коллег (спасибо) постараемся за несколько лет привести в порядок основные объекты медицины», — уточнил Шумков.

Губернатор акцентировал, что ремонт Шадринской ЦРБ ведется долго и в малом объеме. За два года отремонтировано два этажа в основном корпусе. Ремонт здания в следующем году должен быть завершен полностью.

В планах — ремонт поликлиники, находящейся рядом с ЦРБ. В стадии обсуждения строительство нового корпуса под роддом и женскую консультацию.

Шадринскую больницу скорой помощи оснащают оборудованием. Поступили новый аппарат КТ и стационарный рентген. Здание больницы также будет комплексно отремонтировано в следующем году. Рядом строится новое здание для работы паталагоанатомов.

Ранее правительство региона обратилось к «Корпорации СТС» с предложением помочь системе здравоохранения Шадринска, так как медучреждения не попали в федеральную программу по ремонту объектов. Энергетики откликнулись, готовясь помочь поликлиникам и больнице скорой медицинской помощи Шадринска, где годами не было ремонта. На эти цели будет направлено более 50 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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