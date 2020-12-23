В российском селе школьники учились в коровнике из-за дистанта

Школьники из села Новомусино могли подключиться к интернету только на заброшенной ферме Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Прокуратура Башкирии провела проверку инцидента со школьниками из села Новомусино, которые ходили заниматься на заброшенную ферму, чтобы подключиться к интернету для дистанционного обучения. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова.

«Прокуратура Башкирии провела проверку сообщений СМИ о том, что школьники в селе Новомусино Куюргазинского района в период дистанционного обучения были вынуждены учиться в здании старого коровника», — передает « Коммерсант » со ссылкой на Масагутову. Отмечается, что только на ферме школьники могли подключиться к интернету.

Масагутова подчеркнула, что глава района Куюргазинского района Башкирии Юлая Ильясова знает об этой ситуации. Сейчас школьники занимаются в очном режиме.

Ранее студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение, в котором рассказал, что не может заниматься дистанционно из дома, так как у него нет стабильного интернета. Для занятий ему приходится залезать на дерево и обучаться оттуда, передает телеканал 360.