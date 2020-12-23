В российском селе школьники учились в коровнике из-за дистанта

Прокуратура Башкирии провела проверку инцидента со школьниками из села Новомусино, которые ходили заниматься на заброшенную ферму, чтобы подключиться к интернету для дистанционного обучения. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова.
«Прокуратура Башкирии провела проверку сообщений СМИ о том, что школьники в селе Новомусино Куюргазинского района в период дистанционного обучения были вынуждены учиться в здании старого коровника», — передает «
Масагутова подчеркнула, что глава района Куюргазинского района Башкирии Юлая Ильясова знает об этой ситуации. Сейчас школьники занимаются в очном режиме.
Ранее студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение, в котором рассказал, что не может заниматься дистанционно из дома, так как у него нет стабильного интернета. Для занятий ему приходится залезать на дерево и обучаться оттуда, передает телеканал 360.
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