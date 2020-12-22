Текслер с женой решили судьбу конгресс-холла в Челябинске

Идею подарить Челябинску Дворец бракосочетаний Алексею Текслеру подсказала его жена Ирина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конгресс-холл, который строили в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС на берегу реки Миасс, станет концертным залом и Дворцом бракосочетаний. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Я еще публично не говорил об этом, но здесь будет концертный зал с прекрасной акустикой. Это будет культурный центр области, который включает также Дворец бракосочетания. Моя жена обратила внимание, что в Челябинске есть загсы в пристроенных помещениях, но нет красивого Дворца для молодоженов», — заявил Текслер в интервью изданию 74.ru.

«Большой концертный зал был заложен в изначальном проекте конгресс-холла. Когда строительство заморозили, предполагалось передать будущий объект под нужды культуры», — рассказал URA.RU вице-губернатор Сергей Шаль, курирующий в областном правительстве вопросы строительства. От иных комментариев он воздержался. По данным URA.RU, сейчас идут консультации с возможными инвесторами. Завершать измененный проект будет компания, выигравшая соответствующий тендер.

Конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС под рабочим названием «Крылья» возводило связанное с экс-губернатором Борисом Дубровским ПО «Монтажник». Миллиардный проект заморожен, возбуждено уголовное дело. Долги компании превысили 1 млрд рублей, кредиторы пытаются получить их с разорившейся фирмы через суд.

Циклопический недострой на берегу Миасса челябинцы прозвали «ребрами Дубровского», имея в виду экс-губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU