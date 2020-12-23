За блокировкой информационного портала «Прайм Крайм» может стоят предприниматель Амирхан Муцоев, владевший бизнесом в Свердловской области, брат депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. Об этом URA.RU сообщила редактор информагентства Виктория Гефтер.
«Нам передали, что заказчик блокировки сайта — Амирхан Муцоев», — рассказала Гефтер. Редактор отметила, что предприниматель требует удалить информацию о нем с сайта и всячески отрицает свою принадлежность к воровскому миру. По ее словам, если суд признал, что он не является вором, это не означает, что он им не был. В «Прайм Крайм» подчеркнули, что им многократно подтверждали информацию о его воровском прошлом. В качестве доказательств Гефтер предоставила видеозапись, где Муцоев «сидит на дне рождении Рудика за воровским столом».
Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Амирханом Муцоевым — в распоряжении редакции нет номера телефона бизнесмена. Агентство готово предоставить площадку для комментария.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт информационного портала «Прайм Крайм». Причину блокировки объяснили пропагандой запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).
Амирхан Муцоев был совладельцем ОАО ПНТЗ, входил в совет директоров ОАО «Оренбургеология» и занимал должность заместителя директора компании «Первоуральский торговый дом». С 2008 года он является председателем совета директоров ОАО «Регионы» — головной компании Группы компаний «Регионы».
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