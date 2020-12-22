Кандидат в мэры Сургута задержан

В Сургуте полиция задержала Вадима Абдуррахманова за драку на двое суток Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полиция задержала кандидата в мэры Сургута и лидера «Коммунистов России» в ХМАО Вадима Абдуррахманова. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что Абдуррахманов подрабатывал таксистом и во время поездки подрался с одним из пассажиров.

«В полицию поступило заявление о том, что мужчину избил таксист. По номеру и марке автомобиля удалось выяснить, что это был Абдуррахманов. Он таксует. В ответ он написал встречное заявление, что его побили и помяли автомобиль», — рассказал источник.

Оба участника получили административное нарушение по статье 6.1.1 «Побои» и сейчас находятся в КПЗ. «Ввиду того, что Абдуррахманов постоянно скрывается от суда по административным делам, его на 48 часов задержали, до решения суда. Второго участника задержали тоже», — рассказывает источник. В пресс-службе УМВД ХМАО от комментариев отказались.

Абдуррахманов рассказал корреспонденту URA.RU, что участковый пригласил его в пункт для повторного объяснения, но был задержан. «Я как добросовестный гражданин пришел, а они меня задержали как опасного преступника и закрыли в изолятор до суда. Я из заявителя превратился в подозреваемого. Власть не упускает шансы отомстить мне», — комментирует ситуацию Абдуррахманов.

Ранее URA.RU писало, что скандальный коммунист Вадим Абдуррахманов подал документы на должность мэра Сургута. Тогда в думе Сургута не смогли подтвердить информацию агентства.