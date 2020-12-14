На пост главы Сургута претендуют мебельщик-фрилансер и коммунист

Итоги борьбы за кресло мэра станут известны в январе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Сегодня в думу Сургута поступили документы от двух жителей ХМАО, претендующих на пост мэра города. Один из них — Дмитрий Мартышин — индивидуальный предприниматель, специализирующийся на ремонте и сборке мебели. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политических структурах города.

«Мартышин заявил, что может рассчитывать на помощь бывшего главы Сургута Дмитрия Попова, так как они знакомы, но насколько это все реальные слова — большой вопрос. Но какие-то консультации он наверняка дать сможет», — рассказал источник агентства.

Связаться с самим Мартышиным URA.RU не удалось, по номерам телефона кандидата, указанным в общем доступе, никто не ответил. Также известно, что документы подал еще один кандидат — Вадим Абдуррахманов — лидер «Коммунистов России» в ХМАО и председатель регионального благотворительного фонда «Территория Надежды». В думе Сургута заявили, что данные кандидатов засекречены законом о защите персональных данных, поэтому не подтвердили, но и не опровергли информацию агентства. Абдуррахманов не ответил на звонки журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что накануне в думу поступили документы от двух других кандидатов — сотрудника «Сургутнефтегаза» Андрея Инкина и журналиста Александра Побережного. Прием заявок продлится до 12 января 2021 года. А сам конкурс пройдет 18 января.