Губернатор Текслер заявил об участии в выборах в Госдуму

Алексей Текслер может стать лидером избирательного списка партии власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Челябинский губернатор Алексей Текслер возглавит партийный список «Единой России» на выборах нового состава Госдумы в 2021 году. Об этом он заявил URA.RU 24 декабря на пресс-конференции.

«Да, я намерен возглавить список», — заявил Текслер URA.RU. Челябинский губернатор одновременно является секретарем региональной организации «ЕР». Своим лидером южноуральские единороссы избрали Текслера на партийной конференции 2 октября, где за него проголосовали 129 участников конференции из 133.

Руководить избирательной кампанией единороссов будет политический вице-губернатор Анатолий Векшин. Он, в свою очередь, совмещает работу в правительстве и пост первого заместителя секретаря регионального отделения партии власти.