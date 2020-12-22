Данные по тяжело больным пациентам выросли в разы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области протекает значительно тяжелее. Об этом свидетельствуют цифры, публикуемые региональным оперштабом по борьбе с пандемией. За два месяца число пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации, в том числе на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) выросло в разы.

За сутки в регионе зарегистрировано 402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (почти такое же значение фиксировалось 20 декабря (403 заболевших), а рекордное было 19 числа — 405). «Состояние 586 госпитализированных оценивается как тяжелое, 348 из них находятся в реанимациях, в том числе 230 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в оперативном штабе.

Эти показатели выросли в разы за два месяца (с момента, когда в Екатеринбурге начался ощутимый подъем второй волны COVID). Так, число пациентов в тяжелом состоянии выросло в три раза (около 200 пациентов в 20-х числах октября против 600 в среднем сейчас). Количество больных, находящихся в отделениях реанимации, увеличилось более чем в два раза (около 360 пациентов сейчас против 160 два месяца назад). Число пациентов, находящихся на ИВЛ, за это время возросло почти в 2,5 раза (200 с лишним против ста — см. таблицы).

URA.RU обратилось в свердловский штаб с просьбой прокомментировать эти тенденции — ответ к моменту публикации не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Свердловской области остается напряженной: число заболевших близко к пиковым значениям, высоким остается и количество смертей от коронавируса. За сутки из свердловских больниц выписано 405 человек, число выздоровевших пациентов — 47 658. Всего же коронавирусом с начала эпидемии заболело 55 341 свердловчанина. С диагнозом COVID-19 скончалось 1 376 жителей Свердловской области, за сутки — 16 человек.

Ситуация с тяжело больными COVID два месяца назад Инфографика: URA.RU, данные — свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом

Ситуация сейчас Инфографика: URA.RU, данные — свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом