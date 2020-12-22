Челябинский олигарх усилил влияние в региональных медиа

Александр Аристов получил новые возможности для своего СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Телеканал Ural1, контролируемый челябинским миллиардером Александром Аристовым, получил право вещания на 22-й кнопке кабельных сетей Челябинска. Эту информацию подтвердила URA.RU директор телеканала Наталья Игнатович.

«Конкурс только что завершился в Москве. Его итоги означают, что у каждого оператора кабельного ТВ в Челябинске на этой кнопке будут идти передачи нашего канала», — пояснила URA.RU Игнатович.

После перехода на цифровое вещание первые 20 каналов по умолчанию закреплены за федеральными компаниями. Следующая по престижу кнопка — за региональным каналом [в Челябинской области это «Областное телевидение» (ОТВ)]. С последним Ural1 работает в плотной связке.

«Основными бенефициарами раньше были Аристов и Барышев, — пояснил источник URA.RU. Сейчас формальным владельцем канала является Елена Силаева, но контроль остается за Аристовым». Игнатович не стала комментировать эту информацию.

В конкурсе на 22-ю кнопку также участвовал «31 канал». Он входит в информационную компанию «Медиа-Центр», подконтрольную экс-главе региона Михаилу Юревичу. Гендиректор УК «Медиа-центр» Валерий Шагиев не ответил на звонок корреспондента URA.RU.