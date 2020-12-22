В Тюменской области закроют коронавирусный госпиталь

В Тобольске закроют госпиталь, в котором лечили больных с не тяжелыми стадиями коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тобольске (Тюменская область) готовятся закрыть коронавирусный госпиталь, размещенный в хостеле «Ремез». Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Ранее на плохие условия в учреждении жаловались пациенты и их родственники.

«Госпиталь, расположенный на базе хостела „Ремез“ является филиалом Областной больницы №3. Он рассчитан на 50 коек, на сегодня там на лечении остается 12 пациентов. В связи со стабилизацией обстановки, в том числе по количеству пациентов, которым необходимо стационарное лечение, этот коечный фонд планируется к расформированию. Основной моногоспиталь в ОБ №3 продолжает работу», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Ранее на работу хостел-госпиталя жаловались пациенты и их родственники. «Там совсем не лечат, врачей нет. Ставят какие-то уколы, нет капельницы», «Не хватает медсестер», «Нет оборудования для тяжелобольных», — такие комментарии оставляли жители в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» соцсети «ВКонтакте».

Власти обвинения опровергли. «Госпиталь имеет полностью укомплектованный штат персонала. Все необходимые лекарства в учреждении есть. Оно не рассчитано на тяжелые формы заболевания, отделение реанимации (и оборудование аппаратами ИВЛ) не предусматривалось. Также туда переводили пациентов для долечивания — когда после основного курса еще необходимо круглосуточное наблюдение», — пояснили URA.RU в оперативном штабе региона.

Ранее агентство писало, что коронавирусный госпиталь закрыли в селе Большое Сорокино. Больница, в котором он располагался, снова может принимать пациентов с другими заболеваниями.